Sova2013

Анна Sova2013

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сортировка информации
Анна выполнила работу аккуратно и уложилась по срокам. Спасибо за работу. Будем обращаться вновь.
Работа на замечательном уровне
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Реферат по информатике
Спасибо за отличную работу!
Образцовый заказчик!
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ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Придумать темы статей: налоговые вычеты (50 шт)
Несмотря на некоторую сложность выполнения задания для человека, не занимающегося темой налоговых вычетов, Анна справилась с задачей довольно неплохо. Сроки соблюдены. Спасибо!
Владимир дает четкое и подробное задание, лояльно относится к исполнителю. Приятно работать, рекомендую. Спасибо!
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DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Отекстить аудио-запись интервью
Очень довольна работой. Внимательность Анны к мелочам заставила меня по-новому взглянуть на этот проект. Гран мерси, и буду рада продолжению сотрудничества Марина
Марина - отличный заказчик. Позитивный и грамотный человек. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
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