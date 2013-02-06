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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Анна выполнила работу аккуратно и уложилась по срокам. Спасибо за работу. Будем обращаться вновь.
Ответный отзыв
Работа на замечательном уровне
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Образцовый заказчик!
$7
10 баллов
12 лет назад
Несмотря на некоторую сложность выполнения задания для человека, не занимающегося темой налоговых вычетов, Анна справилась с задачей довольно неплохо. Сроки соблюдены. Спасибо!
Ответный отзыв
Владимир дает четкое и подробное задание, лояльно относится к исполнителю. Приятно работать, рекомендую. Спасибо!
$12
10 баллов
12 лет назад
Очень довольна работой. Внимательность Анны к мелочам заставила меня по-новому взглянуть на этот проект. Гран мерси, и буду рада продолжению сотрудничества Марина
Ответный отзыв
Марина - отличный заказчик. Позитивный и грамотный человек. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.