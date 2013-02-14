Придумать темы статей: налоговые вычеты (50 шт)

КопирайтингЗавершен2 заявки142 просмотра
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Добрый день.

Требуется придумать 50 тем для статей по налоговым вычетам. Сами статьи пока не нужны. Каждая тема должна быть обширна настолько, чтобы ее можно было расписать на 2000 символов. Допускается брать темы из интернета (перефразировав своими словами).

Вычеты: имущественный вычет, вычет на лечение, вычет на обучение. Не подходят общие темы, вроде "что такое имущественный вычет" и т.д.

Пример:

Строим дом: рассчитывать ли на имущественный вычет?

Работник хочет налоговый вычет - что делать?

Имущественный вычет : какие документы готовить?

Если тема была взята из интернета - укажите ссылку на готовую статью.

На самом деле, задание довольно простое. Желательно - до сегодняшнего вечера.

Указывайте, пожалуйста, цену и срок выполнения.

11 лет назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sova2013
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Несмотря на некоторую сложность выполнения задания для человека, не занимающегося темой налоговых вычетов, Анна справилась с задачей довольно неплохо. Сроки соблюдены. Спасибо!
Владимир дает четкое и подробное задание, лояльно относится к исполнителю. Приятно работать, рекомендую. Спасибо!
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