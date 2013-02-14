Придумать темы статей: налоговые вычеты (50 шт)

Добрый день.

Требуется придумать 50 тем для статей по налоговым вычетам. Сами статьи пока не нужны. Каждая тема должна быть обширна настолько, чтобы ее можно было расписать на 2000 символов. Допускается брать темы из интернета (перефразировав своими словами).

Вычеты: имущественный вычет, вычет на лечение, вычет на обучение. Не подходят общие темы, вроде "что такое имущественный вычет" и т.д.

Пример:

Строим дом: рассчитывать ли на имущественный вычет?

Работник хочет налоговый вычет - что делать?

Имущественный вычет : какие документы готовить?

Если тема была взята из интернета - укажите ссылку на готовую статью.

На самом деле, задание довольно простое. Желательно - до сегодняшнего вечера.

Указывайте, пожалуйста, цену и срок выполнения.