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Ищу копирайтеров для постоянного сотрудничества. Темы разные. Преимущество тому, кто может писать на любые темы - от технических до красивых описаний товаров. Оплата на начальном этапе 50 руб за 1000 ЗБП.
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