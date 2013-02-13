Ищу копирайтеров для постоянного сотрудничества. Темы разные. Преимущество тому, кто может писать на любые темы - от технических до красивых описаний товаров. Оплата на начальном этапе 50 руб за 1000 ЗБП.

Пишите, если вы готовы работать уже сегодня.