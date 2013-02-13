Ищу копирайтеров для постоянного сотрудничества

КопирайтингЗакрыт28 заявок274 просмотра
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Ищу копирайтеров для постоянного сотрудничества. Темы разные. Преимущество тому, кто может писать на любые темы - от технических до красивых описаний товаров. Оплата на начальном этапе 50 руб за 1000 ЗБП.

Пишите, если вы готовы работать уже сегодня.

11 лет назад
Lore_lei
Дарья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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