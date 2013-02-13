Редактирование текста для рекламы на радио

Весна - время меняться! А значит нужно бежать в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров для волос "Калина"

Здесь есть все для тебя: Элитная бижутерия с кристаллами Swarowski, детская и свадебная бижутерия, изделия из натуральных камней, аксессуары для волос на любой вкус, бантики, парики, шиньоны, пряди для наращивания волос

Магазины «Калина»

Адреса: Кирова 29-Б ТЦ «Кировский»

Николаева46, магазин «Ваш дом»

Киселевский рынок (новое здание)

«Калина» - встречайте весну с нами!

Нужно заменить 2 предложения чем-то более мотивирующим. Эти предложения:

А значит нужно бежать в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров для волос "Калина"

Здесь есть все для тебя: