Редактирование текста для рекламы на радио

$5
КопирайтингЗавершен5 заявок183 просмотра
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Весна - время меняться! А значит нужно бежать в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров для волос "Калина"

Здесь есть все для тебя: Элитная бижутерия с кристаллами Swarowski, детская и свадебная бижутерия, изделия из натуральных камней, аксессуары для волос на любой вкус, бантики, парики, шиньоны, пряди для наращивания волос

Магазины «Калина»

Адреса: Кирова 29-Б ТЦ «Кировский»

Николаева46, магазин «Ваш дом»

Киселевский рынок (новое здание)

«Калина» - встречайте весну с нами!

Нужно заменить 2 предложения чем-то более мотивирующим. Эти предложения:

А значит нужно бежать в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров для волос "Калина"

Здесь есть все для тебя:

11 лет назад
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Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vuriko
Влада 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$5
1 день
Влада предложила много интересных вариантов несмотря на маленький бюджет проекта.
Дмитрий ответственный заказчик, который ценит креативный труд.
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