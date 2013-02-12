Нужно оставить положительные отзывы

Ищу исполнителей. Нужно оставить положительный отзыв о товаре бытовой химии на сайте компании

вариант 1:

Оставить положительный отзыв о товаре на сайте через форму "Отзывы и предложения"

формат: отзыв о конкретном товаре с ссылкой на товар, фамилией и городом

ссылки предоставлю

(5шт в неделю не в один день) оплата 10 руб по скриншотам на 5-ый день

вариант 2:

Оставить положительный отзыв о товаре на страничке товара. e-mail ФИО и отзыв должны быть уникальными

список товаров предоставлю

(5шт в неделю не в один день) оплата 20 руб по представлению списка использованных e-mail на 5-ый день

вариант 3

оставить положительный отзыв о товаре на сайтах отзывов(какие укажу)

если есть то просто оставить отзыв, если нет завести

сообщения с уникальными данными по возможности с ссылками на товар (товары и ссылки предоставлю)

( 5 в неделю, но на разных сайтах и не в один день) оплата 30 руб на следующий день после предоставления скриншота день

Можно выбрать один или несколько вариантов, на неделю или месяц

Оплата исключительно QIWI кошелёк

Расчитано на 1 мес.