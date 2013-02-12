Нужно оставить положительные отзывы

Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по тематике оккультизма, приворотов, экстрасенсов и тому подобное. С меня: 1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю. 2) Хорошие и легко вписываемые ключевики. 3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителей. Нужно оставить положительный отзыв о товаре бытовой химии на сайте компании
вариант 1:
Оставить положительный отзыв о товаре на сайте через форму "Отзывы и предложения"
формат: отзыв о конкретном товаре с ссылкой на товар, фамилией и городом
ссылки предоставлю
(5шт в неделю не в один день) оплата 10 руб по скриншотам на 5-ый день
вариант 2:
Оставить положительный отзыв о товаре на страничке товара. e-mail ФИО и отзыв должны быть уникальными
список товаров предоставлю
(5шт в неделю не в один день) оплата 20 руб по представлению списка использованных e-mail на 5-ый день
вариант 3
оставить положительный отзыв о товаре на сайтах отзывов(какие укажу)
если есть то просто оставить отзыв, если нет завести
сообщения с уникальными данными по возможности с ссылками на товар (товары и ссылки предоставлю)
( 5 в неделю, но на разных сайтах и не в один день) оплата 30 руб на следующий день после предоставления скриншота день
Можно выбрать один или несколько вариантов, на неделю или месяц
Оплата исключительно QIWI кошелёк
Расчитано на 1 мес.
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