Тексты для сайта

(Для журнала с высоким импакт фактором) предмет: Физика и астрономия тема: Исследование ограниченной нестационарной фото гравитационной задачи двух и трех тел. условие таковы: 1) Надо написать статью именно в эту тему, количество страниц на ваше усмотрение. 2) Статья должна опубликоваться ...