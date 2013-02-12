Ищу рерайтеров

$50
КопирайтингЗавершен19 заявок377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу человека (возможно 2-3) для рерайтинга русских текстов.

По текстах:

- тематика: IT, безопасность, компьютеры.

- размер от 1000 до 2000 символов (проверка по Адвего)

Требования к кандидату:

- ответственность

- адекватность

- грамотность

- хороший слог

- опыт рерайтинга

- наличие ICQ

Оплата:

- проводится по WebMoney на WMR кошелек

- предоплата (по индивидуальной договоренности)

- рерайтинг - 25р. за 1000 символов(без пробелов). Цена окончательная.

Со всеми, кто меня заинтересует, свяжусь самостоятельно.

11 лет назад
rs988
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$50
5 дней
Выполненной работой был полностью удовлетворен. Все сделано быстро, грамотно и со вкусом!
Хороший заказчик. Мои искренние рекомендации.
  • Похожие заказы

  • Общение на форуме о малом бизнесе

    Приветствую. Имеется бизнес форум, идеи, отрасли, законы, реклама и т.п. Для развитие форума требуются люди готовые поддерживать общение и писать интересные уникальные посты. Оплата хорошая - однако требуется серьёзный подход и максимум отдачи. Варианта два 1) У вас есть ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 4 текста об одежде

    $100

    Требуется написать 4 SEO текста по 2000 знаков каждый об одежде из полиэстера: рашгард с длинным рукавом, рашгард с коротким рукавом, шорты, брюки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для работы с новостями

    На удаленную постоянную работу/подработку, в серьезный портал требуется копипастер новостей: НЕ ПОДХОДИТ МУЖЧИНАМ. обязательно: понимание копипастинга; желательно: понимание и подбор ключевых слов, seo оптимизация текстов; опционально: опыт рерайта статей, новостей, умение составлять интересные новостные заголовки и новостные ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер английских статей

    $1000

    рерайт с англ на англ Ищу рерайтеров английских статей. в неделю нужно делать 130-140 статей (1 статья – 1500-1600 знаков бп) Оплата 250 долларов в неделю. Оплата производится по недельно. Темы разные: музыка, кино, туризм, бизнес, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новостник - грузоперевозки

    Требуется написание актуальных новостей. В среднем необходимо 3-5 статей в неделю. 100% уникальность текство с фотографией. Средней объем новости 1000 знаков. Пишите цену за 1 новость.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно много описаний отопительного оборудования

    Компании, занимающейся продажей отопительного оборудования, требуются копирайтеры, много копирайтеров. Объем работы большой. Нужно описать все товары, имеющиеся на сайте. Описания небольшие - до 1500 знаков. Предлагайте ваши цены.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание продающих текстов для Дизайн-студии

    $1000

    Ведем редизайн сайта, и изменение его структуры. Посему требуется креативный разработчик продающих текстов/слоганов. Нужны тексты и слоганы: 1. На сайт. Главная страница (основной упор). Отдельная страница "Создание сайтов", страница "Продвижение сайтов Seo", страница "Обслуживание сайтов". 2. Брошюра А4 ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад