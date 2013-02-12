Написать 4 текста об одежде

Приветствую. Имеется бизнес форум, идеи, отрасли, законы, реклама и т.п. Для развитие форума требуются люди готовые поддерживать общение и писать интересные уникальные посты. Оплата хорошая - однако требуется серьёзный подход и максимум отдачи. Варианта два 1) У вас есть ...