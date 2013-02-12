Исполнитель для работы с новостями

На удаленную постоянную работу/подработку, в серьезный портал требуется копипастер новостей:

НЕ ПОДХОДИТ МУЖЧИНАМ.

обязательно: понимание копипастинга;

желательно: понимание и подбор ключевых слов, seo оптимизация текстов;

опционально: опыт рерайта статей, новостей, умение составлять интересные новостные заголовки и новостные тексты, отличное знание русского языка, корректура текстов, опыт общения в социальных сетях, креативное мышление;

Постоянная работа / Постоянная подработка. Вакансия №15

В чём заключается работа:

Активация новостей прямо из нашей системы, которая сама собирает новости из источников. Время работы: на выбор 2 смены с 6 до 15 или с 15 до 24 часов по Киевскому времени (GMT+2). Необходимо: заполнять для одной новости вручную нескольких полей, делать подбор подходящих ключевых слов, присоединять картинку из нашего архива картинок или сайтов партнеров на выбор, проверять новость на выходе, всё ли корректно отображается. Цель копипастинга: Дать постоянную, непрекращающуюся ленту новостей. Делаем начальное обучение.

Порядок приёма на работу:

1. Оставляете свою заявку здесь, если есть то и резюме (В РЕЗЮМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ СВОЙ НОМЕР ICQ, МЕЙЛ И СКАЙП ДЛЯ СВЯЗИ. Те, чьи резюме будут отобраны, пройдут на 2й пункт).

2. Короткое собеседование с главным менеджером с помощью icq/skype: (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).

3. Тестовый период, несколько дней (в зависимости от каждого отдельного случая, оплачиваемый в случае, если кандидат подходит для этой работы и работа подходит кандидату).

Обязательные требования:

1. Безконфликтность, исполнительность;

2. Высокая внимательность, хорошая память, сообразительность, терпение;

3. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;

4. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, обучаемость и желание учиться, общий уровень знаний;

5. Наличие достаточного свободного времени для работы. Необходимость пребывания онлайн в программе icq / skype в течении всего рабочего времени – 9 часов в день, 6 дней в неделю, выходные 4–5 дней в месяц, 2 пятницы и 2 субботы в месяц. Время работы: на выбор 2 смены с 6 до 15 или с 15 до 24 часов по Киевскому времени (GMT+2);

6. Владение любой графической программой для изменения размеров фото и других простейших действий с фото;

7. Постоянный доступ в интернет, бесперебойная связь, приемлемая для работы скорость. Микрофон и наушники для скайпа;

8. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такой/ая, сэкономьте ваше и наше время).

Необязательные требования:

Знание и опыт в других областях веб-разработок приветствуется.

Мы точно знаем, чего хотим и с нами легко работать. Гарантируем отличное отношение со стороны работодателя при условии качественного выполнения работы и соблюдения вышеперечисленных требований. Подойдёт для жителя Украины, России и других стран. Если у Вас есть необходимый опыт и Вы действительно подходите под ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ – не теряйте время зря, выходите на контакт. Пишите, будут проверены все резюме.