Нужно много описаний отопительного оборудования

КопирайтингЗакрыт38 заявок213 просмотров
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Компании, занимающейся продажей отопительного оборудования, требуются копирайтеры, много копирайтеров. Объем работы большой. Нужно описать все товары, имеющиеся на сайте. Описания небольшие - до 1500 знаков. Предлагайте ваши цены.

11 лет назад
Aksheril
Ирина 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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