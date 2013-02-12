Необходимо составить продающее объявление для сайта-одностраничника со ссылкой на этот сайт для размещения в публичной странице в социальной сети vk.com. Число слов - 25-45 (возможны небольшие изменения). Крайний срок исполнения проекта - завтра в обед, лучше раньше. Объявление должно вызывать у людей желание перейти по ссылке (быть интересным, завлекающим и многообещающим :-))