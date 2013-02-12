Переработать текст на сайте

Друзья, Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера. Нужен человек, который 1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах 2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА 3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ Пожалуйста, вкратце ...