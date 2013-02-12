Переработать текст на сайте

КопирайтингЗакрыт7 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Дан сайт prodamgold.ru. Необходимо переписать текст на нем. Более грамотно, лаконично и понятно для граждан 20-25 лет от роду. По специфике помогу.

11 лет назад
fastnext
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен блоггер

    Добрый день! Я занимаюсь продвижением сайтов, веду несколько проектов. Нужен блоггер писать на новостных сайтах, блогах и прочих доступных местах для размещения ссылок. Что можете наваЯть за 10$ в день (сколько ссылок и сколько уникального текста ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются начинающие рерайтеры/копирайтеры

    Я ищу адекватного человека, начинающего работать на ниве копирайтинга и заинтересованного в своем профессиональном росте. Что я могу предложить такому копирайтеру? — Интересные заказы на разнообразные темы; — 50% предоплату; — Расценки: рерайтинг ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт, дизайн интерьера

    Друзья, Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера. Нужен человек, который 1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах 2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА 3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ Пожалуйста, вкратце ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поурочный план по английскому языку

    Добрый вечер! Необходимо составить поурочный план по английскому языку. Для 2-х уровней: Elementary и Pre-Intermediate. Каждый урок должен быть максимально подробно расписан, содержать как основные учебные пособия, так и дополнительный материал (книги для чтения, материал в ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание тематических и СЕО статей. Уникальность статей минимум — 90% Тематика статей: - Интернет маркетинг (веб дизайн, продвижение сайтов, социальные сети, Яндекс директор, интернет реклама и др.) -Организация мероприятий (Презентации, праздники, юбилеи и.т.д) -Строительство и ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей на спортивные тематики

    $100

    Необходимо в срок выполнять написание статей (или грамотный рерайт) на спортивные тематики по заданным направлениям. Подробности в техническом задании (см.приложение). Оплата - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Все тексты будут проверяться на плагиат.

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задание для SEO-копирайтера на тему ПАММ-счетов

    $50

    Нужен SEO копирайтер на тему ПАММ счетов, человек который разбирается в теме. Примерный объем 10-15 статей ~1500-2000 знаков. Оплата 2$ / 1000. Небольшое тестовое задание: Написать текст на тему что такое ПАММ счет - min 500 символов. Результат шлите на ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад