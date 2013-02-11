Требуется копирайтер для интернет-проекта

КопирайтингЗакрыт15 заявок344 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязательны навыки написания Seo-оптимизированных новостей, статей, обзоров, заголовков в формате HTML. Рубрика "Мода, стиль, красота, здоровье". Цена договорная, работа сдельная.

11 лет назад
Pro-C
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт, дизайн интерьера

    Друзья, Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера. Нужен человек, который 1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах 2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА 3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ Пожалуйста, вкратце ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поурочный план по английскому языку

    Добрый вечер! Необходимо составить поурочный план по английскому языку. Для 2-х уровней: Elementary и Pre-Intermediate. Каждый урок должен быть максимально подробно расписан, содержать как основные учебные пособия, так и дополнительный материал (книги для чтения, материал в ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание тематических и СЕО статей. Уникальность статей минимум — 90% Тематика статей: - Интернет маркетинг (веб дизайн, продвижение сайтов, социальные сети, Яндекс директор, интернет реклама и др.) -Организация мероприятий (Презентации, праздники, юбилеи и.т.д) -Строительство и ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей на спортивные тематики

    $100

    Необходимо в срок выполнять написание статей (или грамотный рерайт) на спортивные тематики по заданным направлениям. Подробности в техническом задании (см.приложение). Оплата - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Все тексты будут проверяться на плагиат.

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задание для SEO-копирайтера на тему ПАММ-счетов

    $50

    Нужен SEO копирайтер на тему ПАММ счетов, человек который разбирается в теме. Примерный объем 10-15 статей ~1500-2000 знаков. Оплата 2$ / 1000. Небольшое тестовое задание: Написать текст на тему что такое ПАММ счет - min 500 символов. Результат шлите на ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер статей с исходником

    $100

    Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнение макета

    Требуется заполнить макет (см. картинку) по тематике "продающие страницы" (lpgen.ru) и "яндекс.директ" (директология.рф). Пример сайта, который заполнен в соответствии с макетом: http://рекламныевывески.рф Работа на постоянной основе и с высокой скоростью исполнения (30-60 минут). Задание не стандартное, поэтому ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для написание статей

    Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!! Необходимо написание ежемесячно 20 уникальных статей-обзоров про монтаж, установку подвесных потолков, технологию производства, разные виды натяжных потолков и их отличия, полезные качества натяжных потолков, новости-обзоры для сайта ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи на спортивную тематику

    Дано: статья на английском языке Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными. Тематика: спорт. Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад