Требуется копирайтер для интернет-проекта

Друзья, Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера. Нужен человек, который 1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах 2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА 3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ Пожалуйста, вкратце ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязательны навыки написания Seo-оптимизированных новостей, статей, обзоров, заголовков в формате HTML. Рубрика "Мода, стиль, красота, здоровье". Цена договорная, работа сдельная.
- Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Необходимо составить поурочный план по английскому языку. Для 2-х уровней: Elementary и Pre-Intermediate. Каждый урок должен быть максимально подробно расписан, содержать как основные учебные пособия, так и дополнительный материал (книги для чтения, материал в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 4 статьи для сайта businessbig.ru по 1000 знаков без пробелов. Указывайте свою цену за статью!Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание тематических и СЕО статей. Уникальность статей минимум — 90% Тематика статей: - Интернет маркетинг (веб дизайн, продвижение сайтов, социальные сети, Яндекс директор, интернет реклама и др.) -Организация мероприятий (Презентации, праздники, юбилеи и.т.д) -Строительство и ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо в срок выполнять написание статей (или грамотный рерайт) на спортивные тематики по заданным направлениям. Подробности в техническом задании (см.приложение). Оплата - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Все тексты будут проверяться на плагиат.Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен SEO копирайтер на тему ПАММ счетов, человек который разбирается в теме. Примерный объем 10-15 статей ~1500-2000 знаков. Оплата 2$ / 1000. Небольшое тестовое задание: Написать текст на тему что такое ПАММ счет - min 500 символов. Результат шлите на ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа ...Завершен11 лет назад
Требуется заполнить макет (см. картинку) по тематике "продающие страницы" (lpgen.ru) и "яндекс.директ" (директология.рф). Пример сайта, который заполнен в соответствии с макетом: http://рекламныевывески.рф Работа на постоянной основе и с высокой скоростью исполнения (30-60 минут). Задание не стандартное, поэтому ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!! Необходимо написание ежемесячно 20 уникальных статей-обзоров про монтаж, установку подвесных потолков, технологию производства, разные виды натяжных потолков и их отличия, полезные качества натяжных потолков, новости-обзоры для сайта ...Завершен11 лет назад
Дано: статья на английском языке Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными. Тематика: спорт. Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался ...Завершен11 лет назад