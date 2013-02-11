Исполнитель для написание статей

Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!!
Необходимо написание ежемесячно 20 уникальных статей-обзоров про монтаж, установку подвесных потолков, технологию производства, разные виды натяжных потолков и их отличия, полезные качества натяжных потолков, новости-обзоры для сайта s-network.by по 500 символов каждая.
Написание ежемесячно по 20 статей.
Специфика сайта — производство и установка натяжных потолков
Интересует:
- Стоимость работ
- Примеры работ
- Сроки выполнения
- Уникальность текста 100%
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы, описывать полезные качества, сравнивать товары…), без сухой и неинтересной информации.
Употребление ключа в первой части текста обязательно !!!!!
К каждой статье писать название статьи или заголовок !!!
Тех задание:
5 cтатей по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость — 1 точное вхождение
5 cтатей по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки в Минске — 1 точное вхождение
3 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость — 1 разбавленное вхождение
3 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки в Минске — 1 разбавленное вхождение
2 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки — 1 точное вхождение
2 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость в Минске — 1 точное вхождение
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