Исполнитель для написание статей

КопирайтингЗавершен7 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!!

Необходимо написание ежемесячно 20 уникальных статей-обзоров про монтаж, установку подвесных потолков, технологию производства, разные виды натяжных потолков и их отличия, полезные качества натяжных потолков, новости-обзоры для сайта s-network.by по 500 символов каждая.

Написание ежемесячно по 20 статей.

Специфика сайта — производство и установка натяжных потолков

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы, описывать полезные качества, сравнивать товары…), без сухой и неинтересной информации.

Употребление ключа в первой части текста обязательно !!!!!

К каждой статье писать название статьи или заголовок !!!

Тех задание:

5 cтатей по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость — 1 точное вхождение

5 cтатей по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки в Минске — 1 точное вхождение

3 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость — 1 разбавленное вхождение

3 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки в Минске — 1 разбавленное вхождение

2 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки — 1 точное вхождение

2 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость в Минске — 1 точное вхождение

Написание статей
11 лет назад
seomaxis
68 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
schik
60 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
6 дней
Четкое выполнение требований, работа качественная и в срок!
Как всегда, задание было сформулировано четко и понятно, оплачена работа быстро. Достойный работодатель и приятный в общении.
  • Похожие заказы

  • Рерайтер статей с исходником

    $100

    Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи на спортивную тематику

    Дано: статья на английском языке Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными. Тематика: спорт. Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст

    $100

    Требуется заполнить несколько страниц сайта: о нас, билеты, журнал, атрибутика, а также 2 подраздела атрибутики. + необходимо написать 5 новостей для этого сайта.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Seo-статьи на английском для продвижения сайта

    Ищем специалиста с опытом продвижения сайта за границей. Необходимо будет писать статьи на английском языке и размещать их на иностранных порталах статей и пресс-релизов, которые хорошо индексируются поисковыми системами. Обязательно наличие в статье хотя бы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется рерайтинг статей

    $50

    Требуется рерайтинг статей. Статьи общей направленности по очень различным тематикам. Поиск исходных для рерайта статей, исполнитель производит сам. Объем предоставляемой статьи не менее 2000 знаков без пробелов. Уникальность — 90% Цена за 1000 знаков без пробелов 30 руб. Проверка текста ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи для интернет-магазинов

    $50

    Требуется несколько статей с ключами. Тематика "Дом. Дизайн". Требования: творческий подход, грамотность, уникальность, читабельность. Жду Ваши заявки с указанием сроков и цены за 1 тыс. знаков б/п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Придумать креативные СМС-сообщения к 14 февраля

    Для сервиса позволяющего слать СМС сообщения от буквенных отправителей необходимо придумать некоторое количество готовых тектов для наших пользователей. Смысл сообщения в идеале должен зависеть от буквенного отправителя. Пример: от Operator Уважаемый абонент! В результате проверки Ваших входящий сообщений наша ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать help для мультимедийного ПО (English)

    Есть мультимедийное ПО, предназначенное для англоязычных пользователей. Нужно написать подробный хелп, учитывая развлекательный характер программы и не самый высокий уровень компьютерной грамотности среднего пользователя. Думаю, по ценам и срокам есть смысл говорить после совместного просмотра возможностей программы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты на сайт

    Приветствую. Необходимо написать текстовку на сайт примерно по 500 знаков на каждую страницу, таковых будет 4, 5 край. Текст уникальный, включая ключевые слова. На работу нам дали ровно до пятницы, следовательно в пятницу утром по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад