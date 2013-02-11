Исполнитель для написание статей

Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!!

Необходимо написание ежемесячно 20 уникальных статей-обзоров про монтаж, установку подвесных потолков, технологию производства, разные виды натяжных потолков и их отличия, полезные качества натяжных потолков, новости-обзоры для сайта s-network.by по 500 символов каждая.

Написание ежемесячно по 20 статей.

Специфика сайта — производство и установка натяжных потолков

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы, описывать полезные качества, сравнивать товары…), без сухой и неинтересной информации.

Употребление ключа в первой части текста обязательно !!!!!

К каждой статье писать название статьи или заголовок !!!

Тех задание:

5 cтатей по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость — 1 точное вхождение

5 cтатей по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки в Минске — 1 точное вхождение

3 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость — 1 разбавленное вхождение

3 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки в Минске — 1 разбавленное вхождение

2 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки — 1 точное вхождение

2 статьи по 500 символов, ключевое слово — натяжные потолки стоимость в Минске — 1 точное вхождение