Текст

$100
КопирайтингЗавершен4 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется заполнить несколько страниц сайта: о нас, билеты, журнал, атрибутика, а также 2 подраздела атрибутики. + необходимо написать 5 новостей для этого сайта.

11 лет назад
mazal22
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$200
1 день
Александр выполнил работу быстро и качественно. Требуемые правки вносились без задержек. Доволен сотрудничеством. Спасибо.
Владимир - прекрасный заказчик! Умеет доходчиво объяснить задачу и достойно оплачивает результат. Рекомендую, как ответственного и компетентного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Копирайтеры: статьи на тематику "Материнство"

    $250

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе ...

    Копирайтинг66 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Seo-статьи на английском для продвижения сайта

    Ищем специалиста с опытом продвижения сайта за границей. Необходимо будет писать статьи на английском языке и размещать их на иностранных порталах статей и пресс-релизов, которые хорошо индексируются поисковыми системами. Обязательно наличие в статье хотя бы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется рерайтинг статей

    $50

    Требуется рерайтинг статей. Статьи общей направленности по очень различным тематикам. Поиск исходных для рерайта статей, исполнитель производит сам. Объем предоставляемой статьи не менее 2000 знаков без пробелов. Уникальность — 90% Цена за 1000 знаков без пробелов 30 руб. Проверка текста ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи для интернет-магазинов

    $50

    Требуется несколько статей с ключами. Тематика "Дом. Дизайн". Требования: творческий подход, грамотность, уникальность, читабельность. Жду Ваши заявки с указанием сроков и цены за 1 тыс. знаков б/п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Придумать креативные СМС-сообщения к 14 февраля

    Для сервиса позволяющего слать СМС сообщения от буквенных отправителей необходимо придумать некоторое количество готовых тектов для наших пользователей. Смысл сообщения в идеале должен зависеть от буквенного отправителя. Пример: от Operator Уважаемый абонент! В результате проверки Ваших входящий сообщений наша ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать help для мультимедийного ПО (English)

    Есть мультимедийное ПО, предназначенное для англоязычных пользователей. Нужно написать подробный хелп, учитывая развлекательный характер программы и не самый высокий уровень компьютерной грамотности среднего пользователя. Думаю, по ценам и срокам есть смысл говорить после совместного просмотра возможностей программы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты на сайт

    Приветствую. Необходимо написать текстовку на сайт примерно по 500 знаков на каждую страницу, таковых будет 4, 5 край. Текст уникальный, включая ключевые слова. На работу нам дали ровно до пятницы, следовательно в пятницу утром по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер. Тематика - недвижимость

    Доброго времени суток. Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области. ======== Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5–4к не нужно В качестве источников используйте официальные сайты объектов или застройщика. Требования к статье: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать хороший текст для рассылки. Тема диеты

    $10

    Приветствую. Необходимо создать текст для рассылок. Причем создать множество комбинаций. Тема - диеты, авторская методика, причем не нужно навязывать пользователю купить её, просто рассказать о истории похудения, о личном блоге. Например... [Добрый день|Приветствую|Доброго времени суток] [Хочу представиться,|Позвольте ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад