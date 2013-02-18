Придумать креативные СМС-сообщения к 14 февраля

КопирайтингЗавершен2 заявки199 просмотров
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Для сервиса позволяющего слать СМС сообщения от буквенных отправителей необходимо придумать некоторое количество готовых тектов для наших пользователей.

Смысл сообщения в идеале должен зависеть от буквенного отправителя.

Пример:

от Operator

Уважаемый абонент! В результате проверки Ваших входящий сообщений наша компания определила - абонент с номером 7902******* очень Вас любит

В заявке оставляйте желаемую стоимость за каждый придуманный текст.

11 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Valeriya-ya
Валерия 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Креативно и весело) Спасибо)
Не проект, а одно удовольствие!Спасибо Вам Данила!)
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