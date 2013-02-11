Общение на форумах

$20
КопирайтингЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Нужно написать по 10 сообщений на каждом из 10-ти форумов.

1) Нужно найти 10-ть высокопосещаемых форумов по тематике техника и электроника(посещаемость форумов не менее 2000 человек в сутки, форум должен быть живой, т.е последние сообщения сегодня, вчера.)

2) На каждом форуме зарегистрироваться, заполнить информацию о себе, поставить аватарку и ПОДПИСЬ (которую я вам дам)

3) На каждом форуме написать по 10 сообщений в самых популярных темах по обсуждению электроники. Внимание!!! Каждое сообщение должно нести какую-то пользу(совет, материал (видео, аудио, текст по данной теме! Самое главное чтоб люди вам доверяли и знали что вы разбираетесь в этой теме и к вам можно прислушаться!) ) В низу каждого сообщения подпись(которую я вам дам).

В итоге получается от вас 100 ПОЛЕЗНЫХ сообщений и найти 10 форумов. Задача очень простая!

Цена за всё 600руб. Оплата webmoney или яндекс деньги.

11 лет назад
ligeo
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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