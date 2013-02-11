Копирайт/рерайт. Тематика - банки, кредитные карты

Доброго.

Требуется толковый и грамотный исполнитель для написания текстов на сайт о финансах (кредитные карты, банки), фактически это глубокий рерайт т.к. материалов в интернете полно. Я лишь даю ключевое слово и Вы под него пишите статью 1500–2000 знаков без учета пробелов.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков без пробелов и примерный срок исполнения, скажем 10 тысяч знаков.

Неадекватные цены не интересуют!