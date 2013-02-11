Копирайт/рерайт. Тематика - банки, кредитные карты

КопирайтингЗакрыт32 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго.

Требуется толковый и грамотный исполнитель для написания текстов на сайт о финансах (кредитные карты, банки), фактически это глубокий рерайт т.к. материалов в интернете полно. Я лишь даю ключевое слово и Вы под него пишите статью 1500–2000 знаков без учета пробелов.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков без пробелов и примерный срок исполнения, скажем 10 тысяч знаков.

Неадекватные цены не интересуют!

11 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтеры

    Для нового интернет-проекта в области путешествий и отдыха разыскиваются копирайтеры. Обязанности: • заполнение карточек объектов (адрес, телефон, фотографии, страницы в социальных сетях, дополнительная информация); • написание уникального отзыва (500–800 знаков б/п). Требования: • умение писать уникальные тексты; • грамотность; • ответственность; • опыт ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайтер бизнес-идей

    $180

    Нужен глубокий рерайт бизнес идей с популярных сайтов и публикацией на моем сайте. Требуемая уникальность текста по Etxt от 92%. Цена : 45 рублей за 1k знаков Средний объем одной бизнес идеи : 1.5k-2k знаков Кол-во публикаций в день ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт статей

    Требуется рерайт статей. Тематика - ремонт автомобилей. Уникальный текст — 2000 знаков без пробелов — 120 рублей. Ключ встречается 6 раз. Исходники не предоставляются.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать КП

    Требуется копирайтер для написания коммерческих предложений. Человек с опытом написания КП, грамотный, ответственный. Оплата 800 руб. От вас хотелось бы увидеть примеры работ которые вы выполняли.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья о Интернет-магазине

    Добрый день уважаемые эксперты фрилансеры! Открываю проект - написать статью "о Интернет-магазине" 1000 знаков. Приглашаю принять участие профессионального журналиста-текстврайтера (писателя статей). В данный момент статья нужна не для SEO. Мы производим сладкую продукцию. Продукция продается по всей территории ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Напечатать в электронном виде графики

    Со скана документов перепечатать в электронный вид: 1. Расписание презентаций-сеансов Сделать исправления 2. График работы Сделать исправления 3. График чтения лекций Добавить понедельник Исправить и добавить колонки со временем

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад