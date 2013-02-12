Статья о Интернет-магазине

Большое спасибо Вам, Игорь, за очень приятное сотрудничество! Задание было очень интересное, четко обозначены все нюансы, цена и сроки. Оплата была произведена мгновенно! Рекомендую всем-всем фрилансерам принимать активное участие в проектах Игоря! Надеюсь, что мы с Вами еще встретимся на просторах фриланса.