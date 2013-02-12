Статья о Интернет-магазине

Ищу авторов, проживающих за рубежом или имеющих опыт самостоятельных путешествий для сайта http://independentravel.ru/. От вас нужно: - ссылка на свой блог или пример статей на околотуристическую тематику - список стран, о которых готовы писать - желаемая оплата за тыс. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые эксперты фрилансеры!
Открываю проект - написать статью "о Интернет-магазине" 1000 знаков.
Приглашаю принять участие профессионального журналиста-текстврайтера (писателя статей). В данный момент статья нужна не для SEO.
Мы производим сладкую продукцию. Продукция продается по всей территории РФ, бренд известный. В ближайшие дни планируем открыть фирменый интернет-магазин по продаже собственной продукции.
Для лицевой страницы интернет-магазина требуется "живая" статья описывающая историю бренда (история создания бренда) продукцию (качество продукции), какие мы даем ценности, какие принципы работы (скорость доставки, удобство оплаты и т.п.).
Заказчик предоставляет Исполнителю исходную информацию - корпоративный сайт, историю бренда, лицевую страницу интернет-магазина, статьи о продукции.
Статья объемом 1000 знаков.
Срок выполнения работ 3 дня с момента старта проекта.
Статья будет размещена на лицевой странице будущего интернет-магазина.
Интернет-магазин по
Объем 1000 знаков.
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