Статья о Интернет-магазине

КопирайтингЗавершен2 заявки111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день уважаемые эксперты фрилансеры!

Открываю проект - написать статью "о Интернет-магазине" 1000 знаков.

Приглашаю принять участие профессионального журналиста-текстврайтера (писателя статей). В данный момент статья нужна не для SEO.

Мы производим сладкую продукцию. Продукция продается по всей территории РФ, бренд известный. В ближайшие дни планируем открыть фирменый интернет-магазин по продаже собственной продукции.

Для лицевой страницы интернет-магазина требуется "живая" статья описывающая историю бренда (история создания бренда) продукцию (качество продукции), какие мы даем ценности, какие принципы работы (скорость доставки, удобство оплаты и т.п.).

Заказчик предоставляет Исполнителю исходную информацию - корпоративный сайт, историю бренда, лицевую страницу интернет-магазина, статьи о продукции.

Статья объемом 1000 знаков.

Срок выполнения работ 3 дня с момента старта проекта.

Статья будет размещена на лицевой странице будущего интернет-магазина.

Интернет-магазин по

Объем 1000 знаков.

11 лет назад
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
3 дня
Спасибо Иляна за великолепно выполненную работу! +++ Очень понравился позитивный подход. Моментальное исполнение задачи. Статьи написаны живым языком.
Большое спасибо Вам, Игорь, за очень приятное сотрудничество! Задание было очень интересное, четко обозначены все нюансы, цена и сроки. Оплата была произведена мгновенно! Рекомендую всем-всем фрилансерам принимать активное участие в проектах Игоря! Надеюсь, что мы с Вами еще встретимся на просторах фриланса.
  • Похожие заказы

  • Авторы для сайта о самостоятельных путешествиях

    Ищу авторов, проживающих за рубежом или имеющих опыт самостоятельных путешествий для сайта http://independentravel.ru/. От вас нужно: - ссылка на свой блог или пример статей на околотуристическую тематику - список стран, о которых готовы писать - желаемая оплата за тыс. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать тематические статьи/новости для блога

    Добрый вечер. Требуется в n-ном количестве написать уникальные тематические статьи/новости на блоге ebuck.ru Иллюстрации и картинки приветствуются. Скидывать можно в одну общую категорию, распределять по темам буду сам. Пишите ваши условия и предложения.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайт 1млн. знаков

    Здравствуйте! Закажу 100 продающих статей (описание товара, а точнее курсы двд) Тема материалов: 1. Бизнес и финансы 2. Красота и здоровье 3. Психология и личностный рост 4. Личная жизнь 5. Интернет заработок 6. Фитнес и спорт 7. Изучение иностранных языков 8. Охота и рыбалка - От ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта, грузоперевозки, копирайт, рерайт

    $250

    Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт – автомобильная тематика

    $100

    Нужно сделать рерайт описаний порядка 50 автомобильных марок. Источник – википедия, сайты марок. Объем описания каждой марки – 800 – 1200 знаков без пробелов. Цена – 30 рублей за тысячу знаков без пробелов. В день ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад