Описания для товаров интернет магазина

$2500
КопирайтингЗавершен1 заявка98 просмотров
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Описание - написание около 500 описаний по 1-1.5 тыс знаков для магазина. Детская тематика. ТЗ обсуждено лично.

11 лет назад
s-control
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$2000
13 дней
Заливка товара на сайт, оптимизация сайта и продвижение. Я очень доволен, давно не работал с такими профессионалами. Все сделано в оговоренные сроки, качественно. Владислав человек внимательный, вникает в проблему полностью, помог решить пару смежных вопросов не относящихся к проекту. Я очень доволен, подход у него очень профессиональный. Продолжаю работу с ним. Рекомендую всем, человек действительно занимается своим делом. Влад тебе спасибо большое за оперативность и внимательность! Удачи тебе и новых клиентов.
Спасибо за заказ. Обращайтесь еще. С ув., Владислав
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