Общение на форумах и рерайтинг статей

Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для написания ежедневно 10-15 постов на форумах (пассажирские перевозки, отзывы и обсуждение) в любое удобное время. Сообщения должны иметь не менее 140 символов. Самостоятельная регистрация. Подробности в личку (направлю подробности, стилистику, ссылки и образцы).
Оплата производится еженедельно.
Обязательно: грамотный русский язык. Приветствуется творческий подход, нестандартность и здоровый юмор.
В дальнейшем рерайтинг транспортных статей (в настоящее время осуществляется подбор материалов).
Жду предложений.
Всем спасибо заранее!
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