Общение на форумах и рерайтинг статей

Требуется специалист для написания ежедневно 10-15 постов на форумах (пассажирские перевозки, отзывы и обсуждение) в любое удобное время. Сообщения должны иметь не менее 140 символов. Самостоятельная регистрация. Подробности в личку (направлю подробности, стилистику, ссылки и образцы).

Оплата производится еженедельно.

Обязательно: грамотный русский язык. Приветствуется творческий подход, нестандартность и здоровый юмор.

В дальнейшем рерайтинг транспортных статей (в настоящее время осуществляется подбор материалов).

Жду предложений.

Всем спасибо заранее!