Нужен рерайтер.

КопирайтингЗакрыт5 заявок395 просмотров
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Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне - статьи необходимо писать в срок и нужного объёма.

Укажите пожалуйста вашу цену за 1000 симв рерайта а также опыт торговли на рынке Форекс.Оплата раз в месяц по вебмани.

Спасибо

11 лет назад
Finblogger
Антон 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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