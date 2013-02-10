Требуется человек для регулярного добавления контента сайтов. Для каждого сайта нужны 2 статьи в неделю. Требования к регулярному добавлению контента: -полностью уникальный контент. -новость/статья от 1 500 знаков без пробелов -разбить примерно на четыре абзаца -оптимизирована под указанное словосочетание -добавить ...
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Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне - статьи необходимо писать в срок и нужного объёма.
Укажите пожалуйста вашу цену за 1000 симв рерайта а также опыт торговли на рынке Форекс.Оплата раз в месяц по вебмани.
Спасибо
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