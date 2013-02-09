Рерайт - строительная тематика

Требуется человек, разбирающийся в строительной тематике, а именно - в потолках, начиная от ремонта и установки, заканчивая разновидностями потолков. Требуется регулярный копирайтинг с объемом 1-2 статьи в день. Разбирающийся человек необходим для того, чтобы понимать какой материал является интересным для читателя и технически корректным.

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