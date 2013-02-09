Копирайтинг с гарантией

Необходим рерайт статей на тему – судебные экспертизы. Информация простая по содержанию и по подаче, рекламная, предназначенная для простых людей. Нет задачи сделать юридический справочник, поэтому юридических познаний глубоких не надо. Предоставляем ресурс, откуда ...
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Нужно переписать продающий текст на одностраничнике инфопродукта, так чтобы он начал продавать
Когда оставляете заявку пишите свои показатели по тем работам которые вы делали
% конверсии продающего сайта
% открытия писем в рассылке
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