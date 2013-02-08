Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей на темы касающиеся моды и стиля. Темы: стиль, мода, шопинг. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба тем, ...
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Для сайта строительной тематики нужно написать 25 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю
Требования:
- опытный копирайтер
- понимание основ СЕО
- ответственность
- 100% уникальность текста в 2000 символов.
Оплата будет происходить на вебмани по факту выполнения.
1 статья - 1 USD
Подробности по скайпу
arthur_khronin
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