Нужно написать отзывы для интернет-магазина

Необходимо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны копирайтеры. Необходимо создать несколько блогов (жж, блогспот и тд) написать отзыв, далее в комментариях к посту развивать тему. Примерно тоже самое нужно сделать на нескольких форумах и специальных сервисах с рейтингами магазинов.
Для отзывов дам примерный сценарий.
Обязательно наличие скайпа с микрофоном.
Жду ваших предложений.
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