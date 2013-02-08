Требуются копирайтеры

Добрый день

Нужно 2–3 человека для написания 40 статей по 2000 + постоянной дальнейшей работы. Объемом я обеспечу достойным, цена 30 рублей за тысячу символов без пробелов. Задания достаточно простые: я даю тему, вбиваете ее в гугл, берете любую статью и делаете ее рерайт. Уникальность нужна свыше 93% по ЕТХТ (в крайнем случае Адвего), ворд должен быть максимально черно-белым, а не как у некоторых красно-зеленый.

Писать в день нужно от 4 до 14 тысяч символов без пробелов.