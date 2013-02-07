Перенос+рерайт информации с сайта в табличку Excel

КопирайтингЗакрыт5 заявок256 просмотров
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Корректный перенос+рерайт информации с сайта в табличку Excel. Что переносим: Название, Телефоны, Адреса (с индексом и без), координаты (определяются по адресу), 100% уникальное описание до 1000 символов (рерайт с вики).

Подбробно:

Заходим на сайт ЕИРЦ по списку начиная с района Красносельский переносим информацию в таблицу (дам доступ пока скриншот: http://pix.am/uTF5/)

Все данные переносятся в таком виде как сейчас в таблице.

Особенности

Копируем адрес в буфер, переходим на сайт http://api.yandex.ru/maps/tools/getlonglat/. Вверху карты есть поле в которое вставляем адрес из буфера. После чего копируем данные "Координаты метки". Далее вставляем в соответствующий столбец таблички.

Описаине (desc)

Сначала вставляем стандартную шапку подставляя нужное название района и время района с сайта. Проверяем данные. Далее нужно составить небольшой но обязательно уникальный текст (источник wikipedia.ru). В тексте описываем район, какие-то интересные факты, очень ВАЖНЫ ссылки на другие разделы сайта или другие фирмы в соседней сфере например ТСЖ, ЖКХ, БТИ, Жилищная инспекция, ЕИРЦ, МЧС, АПУ, СЭС ЦГСЭН и тд. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРОВЕРЯЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА НА САЙТЕ www.text.ru. УНИКАЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 100%. Пример текста есть в таблице.

11 лет назад
antonem
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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