Требуется оперативно (за сегодня) сверстать [b]адаптивные[/b] 4 страницы под WordPress простые и один шаблон письма которое из WP приходит после регистрации. На испанском языке страницы. Ваша цена, срок сегодня/завтра утро, примеры верстки.
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача восстановить работу сайта: [list=1][*]При переходе на сайт на всех страницах не должен отображаться логин/пароль https://disk.yandex.ru/d/yNqc06lQMedoeA и должен контент отображаться. Если залогиниться на странице то контент появляется.[*]При попытке войти в админку не должно отображается окно https://disk.yandex.ru/d/l6cIMfMcdcfz8Q и админка ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт на тильда. Нужно к нему на ReactJS подключить кошелек Metamask со смарт-контрактом (есть готовый). Должно работать как тут:https://www.epic-eagles.com/ — нажимаешь Connect wallet и подключается метамаск и смарт-контракт. Пожалуйста, присылайте примеры аналогичных работ!Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт на тильда. Нужно к нему на ReactJS подключить кошелек Metamask со смарт-контрактом (есть готовый). [b]Должно работать как тут:[/b] [url=https://www.epic-eagles.com/]https://www.epic-eagles.com[/url]/ — нажимаешь Connect wallet и подключается метамаск и смарт-контракт. [b][u]Пожалуйста, присылайте примеры аналогичных ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов" с брендированием компании. Инструкция будет идти как подарок текущим, новым и потенциальным клиентам. После согласования просьба подготовить макет для печати (шрифты в кривые + отступы 5 мм с каждой ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Ищу контент менеджера, нужно на сайте наполнить 3 страницы текстами, прописать правильно теги, настроить чтобы текст на странице смотрелся аккуратно и красиво.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Реализуем приложение, в которое нужно добавить бд с информацией о всех фильмах (информацию по полям, перечисленным ниже). В перспективе нужен парсинг IMDB, для того, чтобы использовать на англозычной версии приложения + ссылки трейлеры на англ языке ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Задача[/b] [list=1][*]Сделать вывод ajax формы для ввода данных о компании во всплывающем окне. В параметрах вызова может быть ID компании, тогда выводим данные этой компании для редактирования. Введённую информацию нужно проверить и сохранить в другую таблицу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть посадочная страница на конструкторе Tilda про две услуги http://emel.in/tk_fu2 Нужно из неё собрать 2 страницы для Биографического фильма и Постановочного фильма. Часть блоков будет повторяться. Передам эту страницу на ваш аккаунт и после завершения вы мне её обратно. Нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день.Нужно внедрить амоСРМ на проект magnumoil.ru , основное это создавать сделки по всем обращениям на телефон и с сайта. Телефония уже подключена. Нужно все связать чтобы четко работало и карточка сделки открывалась по звонку. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт годового отчета, ПДФ версия 160 страниц, разрабатывается онлайн версия отчета. На сайте будет присутствовать следующий функционал: https://yadi.sk/i/t7qu16RxsqGYE Ссылку на сайт пришлю по запросу. В идеале это взять старый функционал и интегрировать в новую верстку. Отдельно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется перенести сайт, с дальнейшей поддержкой. Вся информация подробная в личной переписке. Присылайте ссылки на ваши работы. Опыт работы с данной CMS обязателен, пишите стоимость часа вашей работы.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт time-europe.de и time-europe.de/ru две версии русская и английская – внутри это просто 2 разных WP так как контент на них разный. Требуется умение работать с Visual Composer Что надо сделать: 1. Разместить брошюра на русском языке, которую ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте сделать отображение телефона по клику на сокращенный телефон – http://joxi.ru/SMp3U_3JTJDVVXQWpsc и добавить метку для аналитика.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача, без лишней заморочки, без вырисовки деталей, оперативно – застелить газон, выровнить перспективу (там где большие пустые места остаются посадить деревья), заблюрить секции таунхаусов. При это не нужно вырезать леса, стремянки и прочие объекты которые ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется поддержка и доработка сайта http://www.claytonandboyers.ru На данный момент, оцените стоимость и срок выполенния следующего задания: http://www.claytonandboyers.ru/rp – На странице объектов надо добавить под картинкой кнопку "отправить заявку", которая будет выдавать попап с формой и отправлять ссылку ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для ежедневного управления сайтом firmhunter.ru – каталог фирм в москве и московской области. Скопилось много работы с текстами + требуется постоянная актуализация базы данных. В планах работы еще больше. Требуется человек на постоянную удаленную работу. Человек ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется продолжить разработку мокапа (прототипа). Действующий мокап: http://share.axure.com/GLPRIU/ ТЗ: https://docs.google.com/file/d/0BwdMKCmIVGP7THVBaXFZX1kwWUU/edit?usp=sharing Бюджет 3000р.Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть гайды сайта oltravel.ru задача отрисовать 1 страницу в стиле сайта. Скетч страницы и скрины сайта прикрепляю. По запросу вышлю psd. Задача: Карточка страны, где отображается Описание, Фотка, Погода (блок как тут http://www.i-travel.ru/countries/tunis.html, мы тоже с ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Корректный перенос+рерайт информации с сайта в табличку Excel. Что переносим: Название, Телефоны, Адреса (с индексом и без), координаты (определяются по адресу), 100% уникальное описание до 1000 символов (рерайт с вики). Подбробно: Заходим на сайт ЕИРЦ по ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад