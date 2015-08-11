antonem

Антон antonem

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка под WP на Испанском

    Требуется оперативно (за сегодня) сверстать [b]адаптивные[/b] 4 страницы под WordPress простые и один шаблон письма которое из WP приходит после регистрации. На испанском языке страницы. Ваша цена, срок сегодня/завтра утро, примеры верстки.

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • (Битрикс) Восстановить работу сайта

    Задача восстановить работу сайта: [list=1][*]При переходе на сайт на всех страницах не должен отображаться логин/пароль ﻿https://disk.yandex.ru/d/yNqc06lQMedoeA и должен контент отображаться. Если залогиниться на странице то контент появляется.[*]При попытке войти в админку не должно отображается окно ﻿https://disk.yandex.ru/d/l6cIMfMcdcfz8Q и админка ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подключить смарт-контракт к кошельку метамаск и сайту на Тильда

    Есть сайт на тильда. Нужно к нему на ReactJS подключить кошелек Metamask со смарт-контрактом (есть готовый). Должно работать как тут:https://www.epic-eagles.com/ — нажимаешь Connect wallet и подключается метамаск и смарт-контракт. Пожалуйста, присылайте примеры аналогичных работ!

    TildaСмарт-контрактReact.js
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подключить смарт-контракт к кошельку метамаск и сайту на Тильда

    Есть сайт на тильда. Нужно к нему на ReactJS подключить кошелек Metamask со смарт-контрактом (есть готовый). [b]Должно работать как тут:[/b] [url=https://www.epic-eagles.com/]https://www.epic-eagles.com[/url]/ — нажимаешь Connect wallet и подключается метамаск и смарт-контракт. [b][u]Пожалуйста, присылайте примеры аналогичных ...

    TildaСмарт-контрактReact.js
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов"

    $30

    Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов" с брендированием компании. Инструкция будет идти как подарок текущим, новым и потенциальным клиентам. После согласования просьба подготовить макет для печати (шрифты в кривые + отступы 5 мм с каждой ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Собрать БД фильмов

    Реализуем приложение, в которое нужно добавить бд с информацией о всех фильмах (информацию по полям, перечисленным ниже). В перспективе нужен парсинг IMDB, для того, чтобы использовать на англозычной версии приложения + ссылки трейлеры на англ языке ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать вывод ajax формы и добавить в админку список форм

    [b]Задача[/b] [list=1][*]Сделать вывод ajax формы для ввода данных о компании во всплывающем окне. В параметрах вызова может быть ID компании, тогда выводим данные этой компании для редактирования. Введённую информацию нужно проверить и сохранить в другую таблицу ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Tilda. Собрать две посадочных страницы из одной готовой.

    Есть посадочная страница на конструкторе Tilda про две услуги http://emel.in/tk_fu2 Нужно из неё собрать 2 страницы для Биографического фильма и Постановочного фильма. Часть блоков будет повторяться. Передам эту страницу на ваш аккаунт и после завершения вы мне её обратно. Нужно ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внедрение amoCRM

    Добрый день.Нужно внедрить амоСРМ на проект magnumoil.ru , основное это создавать сделки по всем обращениям на телефон и с сайта. Телефония уже подключена. Нужно все связать чтобы четко работало и карточка сделки открывалась по звонку. ...

    amoCRM
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сборка верстки на Node.js и Jade

    Сайт годового отчета, ПДФ версия 160 страниц, разрабатывается онлайн версия отчета. На сайте будет присутствовать следующий функционал: https://yadi.sk/i/t7qu16RxsqGYE Ссылку на сайт пришлю по запросу. В идеале это взять старый функционал и интегрировать в новую верстку. Отдельно ...

    Node.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу специалист на iCMS (InstantCMS) для переноса сайта на хостинг

    Требуется перенести сайт, с дальнейшей поддержкой. Вся информация подробная в личной переписке. Присылайте ссылки на ваши работы. Опыт работы с данной CMS обязателен, пишите стоимость часа вашей работы.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • WP / Наполнение текстами, правка CSS

    Сайт time-europe.de и time-europe.de/ru две версии русская и английская – внутри это просто 2 разных WP так как контент на них разный. Требуется умение работать с Visual Composer Что надо сделать: 1. Разместить брошюра на русском языке, которую ...

    CSSSwift
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ретушь фотографий

    Задача, без лишней заморочки, без вырисовки деталей, оперативно – застелить газон, выровнить перспективу (там где большие пустые места остаются посадить деревья), заблюрить секции таунхаусов. При это не нужно вырезать леса, стремянки и прочие объекты которые ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Drupal 7

    Требуется поддержка и доработка сайта http://www.claytonandboyers.ru На данный момент, оцените стоимость и срок выполенния следующего задания: http://www.claytonandboyers.ru/rp – На странице объектов надо добавить под картинкой кнопку "отправить заявку", которая будет выдавать попап с формой и отправлять ссылку ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу контент-менеджера

    Для ежедневного управления сайтом firmhunter.ru – каталог фирм в москве и московской области. Скопилось много работы с текстами + требуется постоянная актуализация базы данных. В планах работы еще больше. Требуется человек на постоянную удаленную работу. Человек ...

    Рерайт текста
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мокап / Прототип

    $100

    Требуется продолжить разработку мокапа (прототипа). Действующий мокап: http://share.axure.com/GLPRIU/ ТЗ: https://docs.google.com/file/d/0BwdMKCmIVGP7THVBaXFZX1kwWUU/edit?usp=sharing Бюджет 3000р.

    Мокап
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна для 1 страницы по гайдам.

    Есть гайды сайта oltravel.ru задача отрисовать 1 страницу в стиле сайта. Скетч страницы и скрины сайта прикрепляю. По запросу вышлю psd. Задача: Карточка страны, где отображается Описание, Фотка, Погода (блок как тут http://www.i-travel.ru/countries/tunis.html, мы тоже с ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос+рерайт информации с сайта в табличку Excel

    Корректный перенос+рерайт информации с сайта в табличку Excel. Что переносим: Название, Телефоны, Адреса (с индексом и без), координаты (определяются по адресу), 100% уникальное описание до 1000 символов (рерайт с вики). Подбробно: Заходим на сайт ЕИРЦ по ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
VektorBird
Анастасия 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов"
топ за свои деньги
Понравилось работать с Анастасией.
Ответный отзыв
aspnetmvc
Дамир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
WP / Наполнение текстами, правка CSS
Антон хороший заказчик, объяснил то, что нужно реализовать, работа согласно тз. Всё было обговорено и оплачено в срок. Рекомендую
Понравилась работа с Дамиром, все сделал качественно, быстро, без лишних вопросов.
Ответный отзыв
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Ретушь фотографий
Отличный заказчик. Четкое задание, разумные сроки, оплата без задержек
Очень оперативно и главное качественно выполнил задачу, всегда онлайн. Приятно сотрудничать. Очень рекомендую.
Ответный отзыв