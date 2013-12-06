Ретушь фотографий

Задача, без лишней заморочки, без вырисовки деталей, оперативно – застелить газон, выровнить перспективу (там где большие пустые места остаются посадить деревья), заблюрить секции таунхаусов. При это не нужно вырезать леса, стремянки и прочие объекты которые закрывают фасад или цоколь дома или убрать их очень быстрым и простым способом пожертвовав качеством (но опять же нужно смотреть как получается и утверждать перед тем как делать).

Задача очень оперативная, есть много других. Пишите Ваш бюджет за 1 фотографию.

Мы рассчитываем потратить не более 300р. за фотографию.