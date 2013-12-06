Необходимо найти 20 фотографий женщин\мужчин, подогнать под размер и лица вырезать кругом заданного размера. Размер круга всегда одинаковый.
Ретушь фотографий
Задача, без лишней заморочки, без вырисовки деталей, оперативно – застелить газон, выровнить перспективу (там где большие пустые места остаются посадить деревья), заблюрить секции таунхаусов. При это не нужно вырезать леса, стремянки и прочие объекты которые закрывают фасад или цоколь дома или убрать их очень быстрым и простым способом пожертвовав качеством (но опять же нужно смотреть как получается и утверждать перед тем как делать).
Задача очень оперативная, есть много других. Пишите Ваш бюджет за 1 фотографию.
Мы рассчитываем потратить не более 300р. за фотографию.
Выбранный исполнитель
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