Ретушь фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок377 просмотров

Задача, без лишней заморочки, без вырисовки деталей, оперативно – застелить газон, выровнить перспективу (там где большие пустые места остаются посадить деревья), заблюрить секции таунхаусов. При это не нужно вырезать леса, стремянки и прочие объекты которые закрывают фасад или цоколь дома или убрать их очень быстрым и простым способом пожертвовав качеством (но опять же нужно смотреть как получается и утверждать перед тем как делать).

Задача очень оперативная, есть много других. Пишите Ваш бюджет за 1 фотографию.

Мы рассчитываем потратить не более 300р. за фотографию.

11 лет назад
antonem
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$200
3 дня
Очень оперативно и главное качественно выполнил задачу, всегда онлайн. Приятно сотрудничать. Очень рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое задание, разумные сроки, оплата без задержек

Заявки фрилансеров

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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