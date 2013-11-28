Обработка фото

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок150 просмотров

Требуется переработка фотографий. На данный момент 255 шт в формате CR-2 весом 24 Mb.

Необходимые размеры: Ширина 894, Высота 671 в формате jpg весом менее 300 КБ

11 лет назад
mos24
55 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Все качественно и быстро. Спасибо.
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Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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