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Обработка фото
Требуется переработка фотографий. На данный момент 255 шт в формате CR-2 весом 24 Mb.
Необходимые размеры: Ширина 894, Высота 671 в формате jpg весом менее 300 КБ
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