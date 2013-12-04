Сделать Коллаж из фотографий

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок280 просмотров

ДОбрый день. Очень нужна помощь профессионала. Надо сделать коллаж из фотографий. Цель - данный коллаж будет перенесен на плед. итак, требования к коллажу такие

Требования к макетам такие:

1. Макет должен иметь расширение TIF и должен быть сохранён с lzw-компрессией

2. 150 точек DPI

3. Нужно сохранить физические размеры макета

4. Слои должны быть склеены (flatten image)

5. К видимой части макета нужно добавить заливку с рамкой, с каждой стороны макета по 1 см (для швов).

То есть для видимой части макета 200х146 см макет должен быть 202х148 см (вокруг всего макета нужно пустить тонкую черную рамку, по которой будет отрезаться ткань).

фотографий примерно 20. Размер пледа - 150 на 200см.

11 лет назад
nsinyagina
Наталья 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Всем кто будет читать мой отзыв привет! я первый раз обратилась за помощью на данный и сайт и чудным образом встретила здесь много отзывчивых людей, готовых мне помочь! цель - коллаж с определенными требованиями. Стас! респект 1000 раз! все мои капризы учел, сделал все на высшем уровне! очень приятно было сотрудничать. специалист высокого уровня!!!! огромное спасибо. советую всем. Стас всегда услышит все пожелания и по уму отговорит от того, что вообще не надо делать! очень крутой специалист.
Одно из самых интересных заданий, какое мне приходилось делать! Спасибо, Наталья

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад