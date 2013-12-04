ДОбрый день. Очень нужна помощь профессионала. Надо сделать коллаж из фотографий. Цель - данный коллаж будет перенесен на плед. итак, требования к коллажу такие

Требования к макетам такие:

1. Макет должен иметь расширение TIF и должен быть сохранён с lzw-компрессией

2. 150 точек DPI

3. Нужно сохранить физические размеры макета

4. Слои должны быть склеены (flatten image)

5. К видимой части макета нужно добавить заливку с рамкой, с каждой стороны макета по 1 см (для швов).

То есть для видимой части макета 200х146 см макет должен быть 202х148 см (вокруг всего макета нужно пустить тонкую черную рамку, по которой будет отрезаться ткань).

фотографий примерно 20. Размер пледа - 150 на 200см.