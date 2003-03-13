Флеш-баннер с подгрузкой данных

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок132 просмотра

Требуется создать флеш - план участков типа http://www.lesnitsyno.ru/ (клик на Генплан) с подгрузкой данных об участках - номер, размер, продан или нет. Всего 190 участков, данные генерируются CMS в xml. Исходные данные - карта, план участков

11 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров