Отредактировать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок156 просмотров

В аттаче фото, у которого нужно улучшить качество.

Сколько будет стоить?

Всё в аттаче

11 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
2 дня
Отличная работа - спасибо!
Сергей доходчиво объяснил задание, быстро оплатил работу. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад