Требуется исполнитель на постоянную удаленную работу. Задача: обработка фотографий для подачи в Финсое консульство 1. Обрезать фото 2. Залить серый фон 3. Убрать тени на лице и осветлить ...
Исполнитель для обтравки фотографий на белом фоне
Требуется обтравщик на постоянной основе. Функционал – делать обтравку на белом фоне. Работа не требует креативности.
Оплата по договоренности.
Местонахождения в офисе или удаленно – по договоренности. Офис расположен в г. Москва (м. Выставочная).
Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских украшений со всего Мира и объединяющая международные известные бренды-изготовители украшений и молодых талантливых авторов из России, ближайшего зарубежья, а также стран Европы, Африки, Азии, Америки и других.
Примеры фотографий http://www.net-a-porter.com/Shop/Accessories/Jewelry?topnav=undefined&level3Filter=&pn=1&npp=60&image_view=product&dScroll=0
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