badtaste

Евгений Маклин badtaste

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищем опытного верстальщика

    Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного верстальщика. Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и новым страницам. Специалиста готовы взять на фриланс. Рассматриваем как специалистов из Москвы, так и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем опытного программиста 1С Битрикс

    Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного программиста 1С Битрикс. Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и различным доработкам. Специалиста готовы взять на фриланс или в штат. Рассматриваем как специалистов из ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Smm-manager для онлайн-площадки MAGIA DI GAMMA

    $1000

    Ищем девушку, которая разбирается не только во всех инструментах социальных сетей (привлечение, проведение конкурсов, активности, реклама, промо-посты и т.д.), но и может писать тексты в fashion тематике. Что нужно: постоянно вести наши сообщества в социальных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер-художник ювелирных изделий

    Ищем художника-дизайнера ювелирных изделий и коллекций, который будет с нами работать удаленно, но на постоянной основе! От нас:четко поставленная задача, направление, в котором нужно двигаться (стиль, тема), уважение к Вашему творчеству и к Вашим идеям, ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для проведения монтажа роликов

    Для проведения видео съемок с backstage в таком стиле http://trymerry.com/tshirt/nomerrynolove нужен специалист с навыками по видео съемке и/или монтажу. Привлекать будем не постоянно, иногда. Ролики короткие, до 3-5 минут. Обязательное условие - место нахождения ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется профессионал или проф. команда по SMM

    $2500

    Ищем профессионала или команду профессионалов для развития групп в социальных сетях. Нам нужно вывести на более интенсивный уровень наши каналы SMM – FB, VK и Instagram. Обязательное требование – нахождение в г. Москва или МО. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для обтравки фотографий на белом фоне

    $500

    Требуется обтравщик на постоянной основе. Функционал – делать обтравку на белом фоне. Работа не требует креативности. Оплата по договоренности. Местонахождения в офисе или удаленно – по договоренности. Офис расположен в г. Москва (м. Выставочная). Наша ...

    Обработка фотографий48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для продуктовой фотосъемки (макро)

    Требуется фотограф с опытом для проведения продуктовой фотосъемки (макро), чтобы обеспечить бесперебойный поток по фотографированию продукции. Обязательное условие - место нахождения г. Москва. Оплата по договоренности. Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить готовый флеш-баннер на двух сайтах

    Здравствуйте, Необходимость завесить готовый флеш баннер на два сайта, прописав при этом ссылки на которые будет переходить человек при клике на этот баннер, тк. в баннере проигрывается 3 сценария. Ссылки не зашиты в баннер, должны быть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать несколько баннеров

    Здравствуйте, Необходимо нарисовать несколько Баннеров для новой линейки холодильников Vestfrost. Новая линейка - это холодильники российского производства. Примеры фраз, которые могут быть использованы в баннере: 1. Новые модели VESTFROST российского производства 2. Датское (Европейское) качество 3. Гарантия ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Закрыть дыру на osCommerce

    Добрый день, обнаружили, что на хостинге сайта osCommerce был загружен вирусный файл .htaccess. После обнаружения сайт был восстановлен из резервной копии, пароли доступа к фтп сменены. Не помогло, через некоторое время файл .htaccess был снова перезаписан. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Удаление вируса с сайта

    Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта. Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии, некоторые страницы сайта сильно тормозят при открытии. Судя по всему, вирус остался или в контенте сайта или ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Удаление вируса с сайта

    Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта. Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии в верхней части сайта осталась фраза о том, что сайт взломан, написанная хакером. Необходимо найти куда данная ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Несложная правка по сайту (двиг Oscommerce)

    На сайте (двиг Oscommerce) возникла ошибка. При редактировании описания товара, поля необходимые для заполнения повторяются несколько раз (название, описание и тп). После сохранения товара, на сайте видно только одно описание товара . ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обновить CMS (osCommerce)

    Есть магазин на "osCommerce", после тестирования на уязвимости, обнаружили много дыр. Необходимо обновить CMS (osCommerce) на версию с исправлениями в безопасности. В текущей версии CMS были написаны несколько дополнительных модулей, что нужно учесть.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание XML файла для Яндекс.Маркета.

    Требуется специалист либо фирма для сознания XML файла экспортирующего товары в Яндекс.Маркет в соответствии с требованиями по передаче данных, размещенными по следующему адресу http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/. Требования: знание CMS EasyAdmin2.1. , удобный интерфейс модуля, конфиденциальность в отношении ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Необходимо, наполнить интернет-магазин товарами. Всего 130-140 позиций. Специализация магазина бытовая техника. Каталог необходимо заполнить описаниями (техническими характеристиками) и фотографиямим. Пример заполнения http://mtd.ru/product_info.php?products_id=856 Информацию брать с сайта http://www.liebherr.com/hg/ru/products_hg.asp?menuID=101405!266694-0_21625-0 или http://www.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/liebherr/c_3523/ Требование: аккуратность в заполнении информации и время выполнения! Оцените время ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Безлепкиной Леры (bezlepkina)
Спасибо за приятное сотрудничество!
Задание было выполнено быстро и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Разместить готовый флеш-баннер на двух сайтах
Легко и сразу понял, что от меня требовалось. Точная постановка задачи, легкое общение и своевременная оплата. Приятно было работать с этим человеком.
Необходимо было разместить два флеш баннера на сайтах, а также поставить заглушки и прописать ссылки перехода. Макисм один из первых откликнулся на проект. Сначала сомневались в выборе данного исполнителя, поскольку было мало отзывов. Максим работу выполнил на отлично! Хорошо разбирается в html, легко общаться, быстро понимает задачу и самое главное постоянно на связи. Еще хочу отметить, что исполнитель сам предложил небольшую доработку по сайту, которую мы одобрили это еще один +.
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Закрыть дыру на osCommerce
Евгений грамотно поставил задачу, не пришлось ничего уточнять, а сразу приступил к работе. Всем рекомендую.
Нужно было удалить вирус с сайта. Объяснил суть проблемы в 2-х предложениях, Павел быстро разобрался в чем дело и устранил проблему. Рекомендую.
Ответный отзыв
Strutinskiy
Виталий 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Удаление вируса с сайта
Приятно было работать. Человек очень спокойно реагировал в те моменты, когда я немного тупил (не замечал ошибку, на которую он указывал), что реально встречается не часто. Очень рекомендую как ответственного и знающего что ему нужно заказчика.
Работа выполнена согласно, поставленной задачи.
Ответный отзыв
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Удаление вируса с сайта
Приятно было поработать действительно с профессиональным и порядочным заказчиком, который дает адекватную оплату и сроки для качественной работы. Четко описал задачу и ответил на дополнительные вопросы по теме. Рекомендую!
Очень хороший исполнитель. Быстро приступил к работе и выполнил все что требовалось в кратчайшие сроки. Очень важно, что Владислав разговаривает на одном языке с заказчиком и дает постоянную обратную связь. Во время выполнения работы постоянно поддерживали контакт и в любой момент времени я знал, что происходит с моим проектом. Спасибо за работу!
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