Необходимо было разместить два флеш баннера на сайтах, а также поставить заглушки и прописать ссылки перехода. Макисм один из первых откликнулся на проект. Сначала сомневались в выборе данного исполнителя, поскольку было мало отзывов. Максим работу выполнил на отлично! Хорошо разбирается в html, легко общаться, быстро понимает задачу и самое главное постоянно на связи. Еще хочу отметить, что исполнитель сам предложил небольшую доработку по сайту, которую мы одобрили это еще один +.