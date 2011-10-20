Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного верстальщика. Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и новым страницам. Специалиста готовы взять на фриланс. Рассматриваем как специалистов из Москвы, так и ...
Евгений Маклин badtastebadtaste
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного программиста 1С Битрикс. Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и различным доработкам. Специалиста готовы взять на фриланс или в штат. Рассматриваем как специалистов из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Ищем девушку, которая разбирается не только во всех инструментах социальных сетей (привлечение, проведение конкурсов, активности, реклама, промо-посты и т.д.), но и может писать тексты в fashion тематике. Что нужно: постоянно вести наши сообщества в социальных ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем художника-дизайнера ювелирных изделий и коллекций, который будет с нами работать удаленно, но на постоянной основе! От нас:четко поставленная задача, направление, в котором нужно двигаться (стиль, тема), уважение к Вашему творчеству и к Вашим идеям, ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 лет назад
Для проведения видео съемок с backstage в таком стиле http://trymerry.com/tshirt/nomerrynolove нужен специалист с навыками по видео съемке и/или монтажу. Привлекать будем не постоянно, иногда. Ролики короткие, до 3-5 минут. Обязательное условие - место нахождения ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Ищем профессионала или команду профессионалов для развития групп в социальных сетях. Нам нужно вывести на более интенсивный уровень наши каналы SMM – FB, VK и Instagram. Обязательное требование – нахождение в г. Москва или МО. ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется обтравщик на постоянной основе. Функционал – делать обтравку на белом фоне. Работа не требует креативности. Оплата по договоренности. Местонахождения в офисе или удаленно – по договоренности. Офис расположен в г. Москва (м. Выставочная). Наша ...Обработка фотографий48 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется фотограф с опытом для проведения продуктовой фотосъемки (макро), чтобы обеспечить бесперебойный поток по фотографированию продукции. Обязательное условие - место нахождения г. Москва. Оплата по договоренности. Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских ...Фотосъемканет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Необходимость завесить готовый флеш баннер на два сайта, прописав при этом ссылки на которые будет переходить человек при клике на этот баннер, тк. в баннере проигрывается 3 сценария. Ссылки не зашиты в баннер, должны быть ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо нарисовать несколько Баннеров для новой линейки холодильников Vestfrost. Новая линейка - это холодильники российского производства. Примеры фраз, которые могут быть использованы в баннере: 1. Новые модели VESTFROST российского производства 2. Датское (Европейское) качество 3. Гарантия ...Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, обнаружили, что на хостинге сайта osCommerce был загружен вирусный файл .htaccess. После обнаружения сайт был восстановлен из резервной копии, пароли доступа к фтп сменены. Не помогло, через некоторое время файл .htaccess был снова перезаписан. ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта. Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии, некоторые страницы сайта сильно тормозят при открытии. Судя по всему, вирус остался или в контенте сайта или ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта. Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии в верхней части сайта осталась фраза о том, что сайт взломан, написанная хакером. Необходимо найти куда данная ...Завершен12 лет назад
На сайте (двиг Oscommerce) возникла ошибка. При редактировании описания товара, поля необходимые для заполнения повторяются несколько раз (название, описание и тп). После сохранения товара, на сайте видно только одно описание товара . ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть магазин на "osCommerce", после тестирования на уязвимости, обнаружили много дыр. Необходимо обновить CMS (osCommerce) на версию с исправлениями в безопасности. В текущей версии CMS были написаны несколько дополнительных модулей, что нужно учесть.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирусы из контента сайта. восстановить сайт из резервной копии.Закрыт13 лет назад
Наполнить сайт описаниями и фотографиями категории холодильники, морозильники, кофемашиныЗавершен14 лет назад
Требуется специалист либо фирма для сознания XML файла экспортирующего товары в Яндекс.Маркет в соответствии с требованиями по передаче данных, размещенными по следующему адресу http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/. Требования: знание CMS EasyAdmin2.1. , удобный интерфейс модуля, конфиденциальность в отношении ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Наполнить сайт описаниями и фотографиями категории холодильники и стиральные машины "Атлант".Завершен15 лет назад
Необходимо, наполнить интернет-магазин товарами. Всего 130-140 позиций. Специализация магазина бытовая техника. Каталог необходимо заполнить описаниями (техническими характеристиками) и фотографиямим. Пример заполнения http://mtd.ru/product_info.php?products_id=856 Информацию брать с сайта http://www.liebherr.com/hg/ru/products_hg.asp?menuID=101405!266694-0_21625-0 или http://www.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/liebherr/c_3523/ Требование: аккуратность в заполнении информации и время выполнения! Оцените время ...Завершен15 лет назад