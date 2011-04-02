Приватный проект для Безлепкиной Леры (bezlepkina)

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Завершен2 заявки211 просмотров

Наполнить сайт описаниями и фотографиями категории холодильники, морозильники, кофемашины

15 лет назад
badtaste
Евгений 
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
7 дней назад
15 лет назад
$200
14 дней
Задание было выполнено быстро и в срок. Рекомендую
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
7 дней назад
15 лет назад
#1
Наполнение сайтов