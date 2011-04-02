Нужно находить контент "картинки" в интернете , определенной тематики (уникальные футболки, например одежды). Прилагаю док что бы понять что нужно делать и в каком направление плыть.
Приватный проект для Безлепкиной Леры (bezlepkina)
Наполнить сайт описаниями и фотографиями категории холодильники, морозильники, кофемашины
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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