Контент-менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок195 просмотров

Добрый день!

Необходимо перенести порядка 100 позиций с одного сайта на другой.

По стоимости договоримся. Подробности исполнителю.

Админка - Битрикс.

Нужен человек, который сможет начать работу сейчас.

15 лет назад
volepik
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LiDow
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Михаил ответственно подошел к проекту. Сразу же вник в суть ТЗ,и в краткие сроки предоставил качественную работу.
Вадим четко поставил задачу - получил результат - оплатил без задержек.

Заявки фрилансеров

LiDow
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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