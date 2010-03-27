Нужно ин- магазин заполнить контентом.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка358 просмотров

www.happykid.biz Детский ин-магазин,заполнять по прайсу , информация с рекомендованных сайтов, вставка одной или несколько фотографий. Но, текст тупо не копируется, а что то переделывается на свой лад и по смыслу.

Оплата 10 р за позицию. Или вы предлагайте.

15 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
$100
3 дня
anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
anya_kolibri
Аня 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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