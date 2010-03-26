Подобрать фотографии определённого типа

Требуется подобрать 10 портретных фотографий (5 мужских и 5 женских) анфас по типу как фото на паспорт, но с запасом для кадрирования. Требования к фотографиям:

1. Однородный светлый фон.

2. Высокое качество, размер не менее 10 Мп.

3. Привлекательная внешность людей на фото, желательно молодые.

4. Свободный источник или сделанная вами фотография.

Стоимость за подобранные извне - $15

Стоимость за оригинальные фото - до $50

Оплата по факту.

Приложение примера одной фотографии повышает вероятность выбора вас исполнителем. Убедительная просьба указывать ваш вариант работы - подбор фото или фото, сделанные вами.