Необходимо скопировать по 30-40 новостей с одного ресурса на другой. На первом ресурсе вам нужно: 1. Открыть новость и сохранить превьюшку новости и основной скриншот к ней. ...
Подобрать фотографии определённого типа
Требуется подобрать 10 портретных фотографий (5 мужских и 5 женских) анфас по типу как фото на паспорт, но с запасом для кадрирования. Требования к фотографиям:
1. Однородный светлый фон.
2. Высокое качество, размер не менее 10 Мп.
3. Привлекательная внешность людей на фото, желательно молодые.
4. Свободный источник или сделанная вами фотография.
Стоимость за подобранные извне - $15
Стоимость за оригинальные фото - до $50
Оплата по факту.
Приложение примера одной фотографии повышает вероятность выбора вас исполнителем. Убедительная просьба указывать ваш вариант работы - подбор фото или фото, сделанные вами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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