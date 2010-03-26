Подобрать фотографии определённого типа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок460 просмотров

Требуется подобрать 10 портретных фотографий (5 мужских и 5 женских) анфас по типу как фото на паспорт, но с запасом для кадрирования. Требования к фотографиям:

1. Однородный светлый фон.

2. Высокое качество, размер не менее 10 Мп.

3. Привлекательная внешность людей на фото, желательно молодые.

4. Свободный источник или сделанная вами фотография.

Стоимость за подобранные извне - $15

Стоимость за оригинальные фото - до $50

Оплата по факту.

Приложение примера одной фотографии повышает вероятность выбора вас исполнителем. Убедительная просьба указывать ваш вариант работы - подбор фото или фото, сделанные вами.

15 лет назад
james303
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alina_be
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

alina_be
Алина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад