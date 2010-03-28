Наполнение сайта (копипаст)

Добрый день!

Нужно наполнить сайт из pdf каталогов.

наполнение - название, описание, фото.

фото в pdf каталоге его (я пересохранял через фотошоп) кто умеет по другому милости просим

сайт на joomla 1.5 , компонент(каталог) по наполнению очень прост, покажу быстро освоите.

каталогов много. Точное количество позиция не знаю.

Условие.

Постоянная связь во время выполнения проекта.

Оплата по факту.

Качество.

Оплата желательно рублями по курсу.

Цены и сроки оставляйте здесь.