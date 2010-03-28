Наполнение сайта (копипаст)

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Завершен21 заявка441 просмотр

Добрый день!

Нужно наполнить сайт из pdf каталогов.

наполнение - название, описание, фото.

фото в pdf каталоге его (я пересохранял через фотошоп) кто умеет по другому милости просим

сайт на joomla 1.5 , компонент(каталог) по наполнению очень прост, покажу быстро освоите.

каталогов много. Точное количество позиция не знаю.

Условие.

Постоянная связь во время выполнения проекта.

Оплата по факту.

Качество.

Оплата желательно рублями по курсу.

Цены и сроки оставляйте здесь.

Joomla
15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadine_de
Надежда 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Выполнено быстро и качественно! Огромное спасибо, буду дальше работать с исполнителем. Всем рекомендую
Очень приятный заказчик. Работа доставила массу удовольствия. Чётко ставит задачу, охотно объясняет непонятные моменты. С надеждой на продолжение сотрудничества, Надежда :)

Заявки фрилансеров

Nadine_de
Надежда 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад