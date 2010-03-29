Наполнение и-мага приватно для Alex_Koval

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Завершен5 заявок220 просмотров

Наполнение товаром электронного магазина.

15 лет назад
vakh
66 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$34
2 дня
Работа сделана замечательно - в срок и полностью. Со всеми необходимыми правками, которые возникали в процессе работы. Планирую и в дальнейшем работать с этим специалистом.
Владимир, спасибо за сотрудничество. Как всегда, приятно с Вами работать.

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад