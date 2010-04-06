Наполнение форума женской тематики

Нужно 2-3 девушки.

Сразу говорю парней не беспокоить, пока они там не нужны )

Есть свежий, пустой форум женской тематики. На нём созданы только категории (по вашему желанию могу добавить новые, если сочту их интересными), в которых нужно создавать интересные темы от разных юзеров и вести обсуждение тоже от разных юзеров.

Сначала создать по 1 теме во всех пустых категориях и только потом идти на второй круг, желательно больше уделять внимание более интересной тематике (через некоторое время я вам конкретней скажу разделы которые нужно наполнять).

Тоже самое делать и с ответами в темах. Поэтому, не надо общаться в одной теме нужно равномерное наполнение всех тем, хотя всегда есть исключения (например, это будет какая-то интересная тема или я вас попрошу уделить внимание некоторым темам).

Время на выполнение будет достаточное, с каждым договоримся в отдельности.

В перспективе работа постоянная 1-2 девушкам, то есть 3-12 месяцев может и дольше.

Для пробы будет 50 постов/тем в течение 5 дней (по 10 в день), если качество выполненной работы не понравиться, то я вас остановлю и произведу оплату (за то количество, которое вы успели сделать) и на этом закончим сотрудничество.

Если я не попрошу вас прекратить работу за эти 5 дней, то скорее всего все устраивает и мы продолжим сотрудничество, далее вместе с вами обсудим общее количество и ежедневное количество постов/тем.

Требование к самим постам и темам:

Темы не меньше 250-300+ символов (всё зависит от темы)

Посты 200+ символов (посты типа «Спасибо», «круто» и тд. не засчитываются. Всё что вы написали будет проверено администратором сайта. ), я понимаю, что не всегда в ответе нужно 200 с., так что ~5% может быть и меньше, но не меньше 120 с.

Естественно, все сообщения должны быть сделаны не методом копипаст (переодический на копипаст будет идти проверка).

Для каждого юзера нужно заполнить профиль + аватар и сообщить ник юзера мне для контроля.

Оплата по вашему желанию можно через безопасную сделку, электронные платёжные системы.

Одно могу сказать, что на время проверки аванса не будет. Затем аванс может составлять до 40% от заказа. (При условии вида оплаты - электронные платёжные системы)

Оплата по факту выполнения заказа либо раз в ~2 недели, либо каждый месяц по вашему желанию (если заказ большой и он ещё выполняется).

Стоимость: тут всё неоднозначно. У меня есть девушка-сотрудница, которая выполняет такую работу по 0,05$ за пост. И она через некоторое время подключится к наполнению этого проекта, но хочется чтоб было общение не только клонов, но и абсолютно разных людей. Так как работа не на 1 или 2 дня то несколько человек не помешает.

Итак, указывайте стоимость ваших услуг.

Предпочтение будет отдаваться тем кто предложит самую низкую цену, но окончательно принят на роль постера только после пробного периода.

В итоге, я попытался оформить заказ как можно подробнее, для того чтобы вопросов в дальнейшем возникало как можно меньше и, чтобы люди, которым условия не подходят не беспокоились.