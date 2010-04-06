Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Наполнение форума женской тематики
Нужно 2-3 девушки.
Сразу говорю парней не беспокоить, пока они там не нужны )
Есть свежий, пустой форум женской тематики. На нём созданы только категории (по вашему желанию могу добавить новые, если сочту их интересными), в которых нужно создавать интересные темы от разных юзеров и вести обсуждение тоже от разных юзеров.
Сначала создать по 1 теме во всех пустых категориях и только потом идти на второй круг, желательно больше уделять внимание более интересной тематике (через некоторое время я вам конкретней скажу разделы которые нужно наполнять).
Тоже самое делать и с ответами в темах. Поэтому, не надо общаться в одной теме нужно равномерное наполнение всех тем, хотя всегда есть исключения (например, это будет какая-то интересная тема или я вас попрошу уделить внимание некоторым темам).
Время на выполнение будет достаточное, с каждым договоримся в отдельности.
В перспективе работа постоянная 1-2 девушкам, то есть 3-12 месяцев может и дольше.
Для пробы будет 50 постов/тем в течение 5 дней (по 10 в день), если качество выполненной работы не понравиться, то я вас остановлю и произведу оплату (за то количество, которое вы успели сделать) и на этом закончим сотрудничество.
Если я не попрошу вас прекратить работу за эти 5 дней, то скорее всего все устраивает и мы продолжим сотрудничество, далее вместе с вами обсудим общее количество и ежедневное количество постов/тем.
Требование к самим постам и темам:
Темы не меньше 250-300+ символов (всё зависит от темы)
Посты 200+ символов (посты типа «Спасибо», «круто» и тд. не засчитываются. Всё что вы написали будет проверено администратором сайта. ), я понимаю, что не всегда в ответе нужно 200 с., так что ~5% может быть и меньше, но не меньше 120 с.
Естественно, все сообщения должны быть сделаны не методом копипаст (переодический на копипаст будет идти проверка).
Для каждого юзера нужно заполнить профиль + аватар и сообщить ник юзера мне для контроля.
Оплата по вашему желанию можно через безопасную сделку, электронные платёжные системы.
Одно могу сказать, что на время проверки аванса не будет. Затем аванс может составлять до 40% от заказа. (При условии вида оплаты - электронные платёжные системы)
Оплата по факту выполнения заказа либо раз в ~2 недели, либо каждый месяц по вашему желанию (если заказ большой и он ещё выполняется).
Стоимость: тут всё неоднозначно. У меня есть девушка-сотрудница, которая выполняет такую работу по 0,05$ за пост. И она через некоторое время подключится к наполнению этого проекта, но хочется чтоб было общение не только клонов, но и абсолютно разных людей. Так как работа не на 1 или 2 дня то несколько человек не помешает.
Итак, указывайте стоимость ваших услуг.
Предпочтение будет отдаваться тем кто предложит самую низкую цену, но окончательно принят на роль постера только после пробного периода.
В итоге, я попытался оформить заказ как можно подробнее, для того чтобы вопросов в дальнейшем возникало как можно меньше и, чтобы люди, которым условия не подходят не беспокоились.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно составить список из проиндексированных страниц сайта Для этого нужно зайти в сервис, где на каждой странице содержится небольшой список и постраничная навигация. Нужно путем копирования всего ...Завершен15 лет назад
Нужен копирайтер для написания/редактирования текстов на сайте, с учетом подобранных ключевых слов (список слов предоставлю). Предлагайте цены.Наполнение сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад
Залить на Летитбит 3 фильма, или найти уже залитые - на Ваше усмотрение. 1. Яйца судьбы. 2. Мы из будущего 2 3. Охотник за головами в качестве TS === Аська ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек который будет наполнять текстом сайты (по десять - пятнадцать страниц) Домен, графика, тексты, всё есть. Нужно только наполнение текстом, вставка линков + прописка метатагов. Расценка: Сайт ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен человек знающий немецкий язык для поиска сайтов где можно заказать через интернет карты банков евросоюза. Требуются пополняемые карты VISA либо любые карты VISA/Mastercard с уникальный IBAN или внутренним счетом страны (валюта ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется создание и наполнение пользователями нового сообщества в моем мире на мыло.руНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои. Работа не сложная т.к. в основном используются ...Завершен15 лет назад
Необходимо разместить статью на форумах автомобильной тематики. Крайне желательна при этом регистрация нового пользователя с ссылкой на сайт в профиле. Количество форумов и стоимость - предлагайте!Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в разделы "Домашние кинотеатры", "Универсальные пульты", дозалить модели в "Стерео усилители". Перечень моделей по брэндам прилагается.Завершен15 лет назад