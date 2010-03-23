Наполнение сайта контентом

Нужен человек который будет наполнять текстом сайты (по десять - пятнадцать страниц)

Домен, графика, тексты, всё есть. Нужно только наполнение текстом, вставка линков + прописка метатагов.

Расценка:

Сайт на html+css 3$ за сайт

Сайт на wordpress/drupal/joomla 5$ за сайт