Наполнение сайта контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок367 просмотров

Нужен человек который будет наполнять текстом сайты (по десять - пятнадцать страниц)

Домен, графика, тексты, всё есть. Нужно только наполнение текстом, вставка линков + прописка метатагов.

Расценка:

Сайт на html+css 3$ за сайт

Сайт на wordpress/drupal/joomla 5$ за сайт

CSSDrupalHTMLJoomlaWordPress
15 лет назад
maxim79
Petrov 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров