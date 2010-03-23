Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Наполнение сайта контентом
Нужен человек который будет наполнять текстом сайты (по десять - пятнадцать страниц)
Домен, графика, тексты, всё есть. Нужно только наполнение текстом, вставка линков + прописка метатагов.
Расценка:
Сайт на html+css 3$ за сайт
Сайт на wordpress/drupal/joomla 5$ за сайт
Заявки фрилансеров
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