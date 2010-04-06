Заполнение форума сообщениями

Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается только спам и флейм для накрутки. Можно что-то копировать с других форумов. Общие правила - не отвечать самому себе, не злоупотреблять фотками и техническими характеристиками, копированием обзоров и тест-драйвов. Рассматриваются несколько исполнителей (до 20-ти и более).