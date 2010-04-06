Заполнение форума сообщениями

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок382 просмотра

Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается только спам и флейм для накрутки. Можно что-то копировать с других форумов. Общие правила - не отвечать самому себе, не злоупотреблять фотками и техническими характеристиками, копированием обзоров и тест-драйвов. Рассматриваются несколько исполнителей (до 20-ти и более).

15 лет назад
soarer
Петр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

EndlessCircle
Влад 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$3
7 дней
Правильно понял задание, оставил качественные сообщения. Выполнял для меня так же работу на английском языке.
Добросовестный заказчик, предоставляет четкое ТЗ, достойная своевременная оплата - что еще может быть лучше?

Заявки фрилансеров

EndlessCircle
Влад 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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