Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои. Работа не сложная т.к. в основном используются ...
Заполнение форума сообщениями
Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается только спам и флейм для накрутки. Можно что-то копировать с других форумов. Общие правила - не отвечать самому себе, не злоупотреблять фотками и техническими характеристиками, копированием обзоров и тест-драйвов. Рассматриваются несколько исполнителей (до 20-ти и более).
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