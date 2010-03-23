Имеется список блогов. Нужно давать осмысленные комментарии под статьями и новостями. Обязательная регистрация, в профиле указать ссылку на сайт заказчика. ...
Поиск и загрузка видеороликов
Требуется человек для поиска и загрузки видеороликов по определенной тематике - музыка (популярные ретро клипы)!
Требования к роликам и загрузке:
1)Найти подходящий ролик и утвердить его загрузку (нужен он нам или нет на нашем сайте). Мы ведем отбор видеороликов по интересам нашей аудитории.
2) Ролики должны быть достаточно высокого качества для просмотра на большом экране монитора.
3) размер от 10 мб до 45 примерно.
4) придумать оригинальное название к ролику. Ввод минимум 3-4 тегов к ролику. Описание к ролику знаков от 150 - 200 знаков.
5) Доп. требования - ролик отсуствует у нас, на ролике нет знака, защищающего авторские права!!!.
6) Загрузка через сайт!
Срок работы - Еженедельно загружать определенное количество видеороликов. Оплата за качественный и подходящий нам ролик с тегами, названием, описанием - 2$.
Заявки фрилансеров
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