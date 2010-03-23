Поиск и загрузка видеороликов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки179 просмотров

Требуется человек для поиска и загрузки видеороликов по определенной тематике - музыка (популярные ретро клипы)!

Требования к роликам и загрузке:

1)Найти подходящий ролик и утвердить его загрузку (нужен он нам или нет на нашем сайте). Мы ведем отбор видеороликов по интересам нашей аудитории.

2) Ролики должны быть достаточно высокого качества для просмотра на большом экране монитора.

3) размер от 10 мб до 45 примерно.

4) придумать оригинальное название к ролику. Ввод минимум 3-4 тегов к ролику. Описание к ролику знаков от 150 - 200 знаков.

5) Доп. требования - ролик отсуствует у нас, на ролике нет знака, защищающего авторские права!!!.

6) Загрузка через сайт!

Срок работы - Еженедельно загружать определенное количество видеороликов. Оплата за качественный и подходящий нам ролик с тегами, названием, описанием - 2$.

15 лет назад
lolik80
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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