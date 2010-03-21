Проект для исполнителя, хорошо знакомого с админкой джустины 1.1.3 и тематикой Joomla Необходимо: - с указанных сайтов-источников копипастом заполнить сайт, посвященный CMS Joomla: - правильно выбрать раздел на новом ...
Коментирование статей на блогах
Имеется список блогов. Нужно давать осмысленные комментарии под статьями и новостями.
Обязательная регистрация, в профиле указать ссылку на сайт заказчика.
(Ручной-осмысленный постинг)
Оплачивать буду только сообщения прошедшие модерацию и спам-фильтр.
В заявке указывайте стоимость одного комментария
Заявки фрилансеров
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