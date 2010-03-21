Коментирование статей на блогах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок718 просмотров

Имеется список блогов. Нужно давать осмысленные комментарии под статьями и новостями.

Обязательная регистрация, в профиле указать ссылку на сайт заказчика.

(Ручной-осмысленный постинг)

Оплачивать буду только сообщения прошедшие модерацию и спам-фильтр.

В заявке указывайте стоимость одного комментария

11 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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