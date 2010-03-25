Наполнить интренет магазин

Нужно добавить 150 позиций ноутбуков в интернет магазин. Все это нужно сделать за 2 дня, требуются базовые знания html и админ части ShopCMS. Указывайте желаемую оплату за 100 товаров и опыт работы в данной части. За быстрое и качественное выполнение работы возможен бонус.

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