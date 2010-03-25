ICQ 7=6=6=0=0=0=0=0 8$ за 100 осмысленных постов .Длина поста 80-100 символов +- , .Важно ответить про существу-не говнопосты . Писать желательно с разных аккаунтов ...
Наполнить интренет магазин
Нужно добавить 150 позиций ноутбуков в интернет магазин. Все это нужно сделать за 2 дня, требуются базовые знания html и админ части ShopCMS. Указывайте желаемую оплату за 100 товаров и опыт работы в данной части. За быстрое и качественное выполнение работы возможен бонус.
Все предложения только в комментарии к вакансии, в ЛС не писать.
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