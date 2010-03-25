Наполнить интренет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок436 просмотров

Нужно добавить 150 позиций ноутбуков в интернет магазин. Все это нужно сделать за 2 дня, требуются базовые знания html и админ части ShopCMS. Указывайте желаемую оплату за 100 товаров и опыт работы в данной части. За быстрое и качественное выполнение работы возможен бонус.

Все предложения только в комментарии к вакансии, в ЛС не писать.

HTML
15 лет назад
Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Loadstool
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$60
2 дня
Быстро и качественно выполнил поставленные задачи. Рекомендую.
Хороший заказчик. Чёткое ТЗ, оплата вовремя и в полном размере после выполнения всего проекта.

Заявки фрилансеров

Loadstool
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад