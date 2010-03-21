Нужно найти клипарт

$10
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Завершен1 заявка263 просмотра

И так нужно найти клипарт вот этих рук : http://clip2net.com/page/m0/4751269

с большим разрешением.

п.с. рук без шара и коробок просто руки если то конечно все не клипарт...

icq: 7443027

15 лет назад
maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

varrt
Варт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё чётко! Задачу поставил, работу посмотрел, деньги заплатил! Самый классный тип заказчиков! Рекомендую!

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varrt
Варт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад