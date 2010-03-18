Нужно красиво оформить темы на форумах

Тема не имеет никакого отношения к спаму. Создание темы производиться в разделе услуг на соответствующем форуме, для завлечения потенциальных клиентов, поддержание разговора если потребуется. Предпочтение отдается кандидатам девушкам, тк тематика ювелирка. Темы на свадебных и женских форумах (конференциях).

Помимо оплаты за сообщения, в качестве стимула могу предложить процент от продаж

От Вас стоимость 1 поста. Примеры работ